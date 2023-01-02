Тренер «Монако»: мы много работали вместе с Головиным, физически он стал другим игроком

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман после победы над «Брестом» (1:0) в 17-м туре чемпионата Франции оценил игру полузащитника Александра Головина, который стал автором единственного гола в матче.
«В течение последних шести месяцев мы много работали вместе с Головиным. Физически он теперь другой игрок. Александр также стал лучше работать технически. Мы занимаемся с Головиным, чтобы он был более решительным при стандартных положениях и ударах по воротам. В первом тайме он имел момент, когда мяч прошел в нескольких сантиметрах от ворот. Именно благодаря проделанной работе на тренировках у него отличная статистика», — приводит слова Клемана официальный сайт «Монако».
В текущем сезоне Головин провел в Лиге 1 16 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Монегаски набрали 33 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице.
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