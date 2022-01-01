«Челси» договорился с «Монако» о трансфере Бадьяшиля
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Руководство «Челси» достигло соглашения с «Монако» о трансфере защитника Бенуа Бадьяшиля. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, стоимость сделки составит от € 37 до € 38 млн. Ранее сообщалось, что сумма трансфера француза составит € 35-40 млн. Все стороны переговоров надеются, что скоро сделка будет закрыта.
В этом сезоне центральный защитник провёл в составе «Монако» 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и получил пять жёлтых карточек. «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч лондонцы проведут сегодня, 1 января, в гостях с «Ноттингем Форест». «Монако» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков за 16 туров.
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