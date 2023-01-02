Лукаку: Анри — следующий главный тренер сборной Бельгии, в этом нет сомнений

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что не сомневается в назначении француза Тьерри Анри на пост главного тренера сборной Бельгии.



«Для меня Анри — следующий главный тренер сборной Бельгии. В этом нет сомнений, я говорю это открыто. Его уважают все игроки, он выиграл все. Он умеет тренировать, знает, что нам нужно сделать, чтобы добраться до вершины, знает команду, персонал. Для меня он идеальный тренер для нашей сборной. Если не он, тогда я не знаю, кого они возьмут.



Но я не думаю, что наша сборная должна начинать с нуля, до сих пор это поколение не победило, но мы должны продолжать пытаться. Он хочет победить, и я не думаю, что наша футбольная федерация возьмет тренера, который хочет все изменить и начать сначала», — приводит слова Лукаку Sky Sport Italia.



Анри выступал в «Монако», итальянском «Ювентусе», английском «Арсенале», испанской «Барселоне» и американском «Нью-Йорке». Становился чемпионом и обладателем кубков Франции, Англии, Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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