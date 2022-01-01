Мартин Эдегор повторил достижение Анри, Бергкампа и ван Перси в «Арсенале»
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал шестым игроком в истории лондонского «Арсенала», которому удалось поучаствовать в двух и более голах команды в трёх матчах английского первенства подряд, сообщает портал Opta.
Ранее это удавалось сделать Тьерри Анри, Деннису Бергкампу, Сеску Фабрегасу, Робину ван Перси и Алексису Санчесу.
В матче с «Брайтоном» (4:2) Эдегор записал на свой счёт гол и голевую передачу, в дерби с «Вест Хэмом» (3:1) норвежец дважды ассистировал партнёрам, а в матче с «Вулверхэмптоном» (2:0) сделал дубль.
Лондонцы возглавляют таблицу английской Премьер-лиги, набрав 43 очка в 16 матчах. «Манчестер Сити» отстаёт от команды Артеты на семь баллов.
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