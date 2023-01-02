Роднина: если предложите пересмотреть одно событие из 2022-го — выберу финал ЧМ по футболу

Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина, рассказала, какое спортивное событие 2022 года она хотела бы пересмотреть.
«Если на новогодних праздниках предложите пересмотреть одно событие из 2022-го — выберу финал ЧМ по футболу. Почему? Это было одно из последних ярких событий в ушедшем году», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В драматичном финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины обыграла французов. Южноамериканцы уверенно начали матч и к перерыву вели со счётом 2:0. Эти цифры на табло сохранялись вплоть до 80-й минуты — Килиан Мбаппе оформил дубль за минуту и сравнял счёт. В экстра-тайме команды обменялись голами, а в серии пенальти сильнее была Аргентина — 4:2.
- 2 января 2023
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