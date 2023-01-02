Титов: «Спартаку» даже Дед Мороз не поможет стать чемпионом. У «Зенита» нет конкурентов
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов заявил, что красно-белые не имеют шансов на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.
«Думаю, даже Дед Мороз не поможет «Спартаку» завоевать чемпионство в этом сезоне. Надо признать, что сегодня есть «Зенит» и другие команды. Если уберём «Зенит», то конкуренция в РПЛ будет. Я помню, как нам в 90‑е говорили: «Выиграли чемпионат за два тура до конца, у вас нет конкурентов». А «Зенит» становится чемпионом за три–четыре тура до окончания. О какой конкуренции мы можем говорить?», — приводит слова Титова «Матч ТВ».
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.
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