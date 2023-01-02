Титов: если «Газпром» захотел футболиста или хоккеиста, он окажется в «Зените» или СКА

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов заявил, что ведущие футбольные и хоккейные российские клубы не способны конкурировать с петербургским «Зенитом» и СКА.
«Зенит» — сильнейший клуб России, надо говорить правду. К сожалению, «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» не могут в полной мере конкурировать с клубом из Петербурга. У них есть мощный владелец, который курирует большое количество видов спорта.
Если «Газпром» захотел конкретного футболиста или хоккеиста, он окажется в «Зените» или СКА. Мы всё ругаемся, а у «Газпрома» есть менеджеры, которые знают и чувствуют, выбирают лучшие решения, которые приносят пользу. Были Халк и Витсель, сегодня — Вендел и Клаудиньо с Малкомом. Я слышал, что Вендела хотят видеть в Европе, но смогут ли ему там дать те финансы, которые есть у него в «Зените»? Я сомневаюсь», — приводит слова Титова «Матч ТВ».
«Зенит» стал чемпионом России последние четыре сезона подряд. В текущем сезоне РПЛ петербуржцы также являются лидерами после 17 сыгранных туров, опережая ближайших преследователей на шесть очков. СКА лидирует в Западной конференции КХЛ после 46 сыгранных матчей. Последний раз петербургская хоккейная команда выигрывала Кубок Гагарина в 2017 году.
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