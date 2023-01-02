Роналду жалел о переходе в «Ювентус» из «Реала». Он хотел вернуться в Мадрид после «МЮ»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду жалел о своём переходе в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo со ссылкой на окружении форварда.
По информации источника, Роналду никогда не был счастлив в Турине. У португальца были месяцы, на протяжении которых он чувствовал себя очень плохо и жалел о том, что согласился на переход в «Ювентус» из «Реала». Роналду часто возвращался в свой дом в Мадриде во время своего пребывания в Италии.
Также сообщается, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года Роналду хотел вернуться в мадридский «Реал» и до последнего момента ждал предложения от испанского клуба, тренируясь на базе бывшей команды. В конце декабря 2022 года стало известно о том, что 37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
- 2 января 2023
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