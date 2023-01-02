Галтье — о Месси: его примут как дома на стадионе «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье выразил мнение, что его нападающий Лионель Месси после возвращения в состав клуба будет тепло принят болельщиками в Париже.

«Очевидно, его хорошо примут дома. Что касается приёма на стадионе, я не сомневаюсь, что его с теплотой встретят на «Парк де Пренс». Он выиграл самый важный из трофеев, проявив себя очень хорошо на этом чемпионате мира. Прежде всего теперь, когда он достиг этой невероятной цели, мы должны помнить, каких высот он достигал с командой с начала сезона. Мы будем очень рады приветствовать его. Лео обязательно приедет и присоединится к нам 3 января», — приводит слова Галтье портал Goal.

В отсутствие Месси «ПСЖ» успел провести два матча в Лиге 1. Сначала парижане не без проблем дома обыграли «Страсбург» (2:1), а затем уступили на выезде «Лансу» (1:3).

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Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира: