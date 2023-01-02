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Нигматуллин: в начале недели что-то идёт не так, если за завтраком не смотрю обзор РПЛ

Нигматуллин: в начале недели что-то идёт не так, если за завтраком не смотрю обзор РПЛ
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Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин признался, что ждёт возвращения матчей Российской Премьер-Лиги после перерыва.

«Чемпионат мира не заставил скучать по РПЛ. Турнир в Катаре задал определённую планку по уровню футбола. Но лично я жду возвращения российского футбола. Пусть продолжает радовать болельщиков. Зачастую мне не хватает возможности смотреть матчи целиком, но обзоры смотрю регулярно. В начале недели что-то идёт не так, если за завтраком не смотрю обзор РПЛ — красивые голы и сейвы», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года.

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