Андрей Ещенко объяснил, почему поддерживает переход России в Азиатскую конфедерацию

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко раскрыл причины, почему он поддерживает переход России в Азиатскую конфедерацию. Решение об этом рассматривалось на заседании исполкома РФС 30 декабря, но окончательный вердикт был отложен на несколько месяцев.

«Я уже говорил, что российскому футболу надо как можно скорее переходить в Азию. Играть, прогрессировать, развивать детский футбол, выращивать своих игроков. Нам нужно играть на международном уровне — долгого простоя быть не должно.

Спорт вообще для чего существует? Правильно — играть и соревноваться. А если они нам скажут пять лет или ещё больше сидеть и ждать, то что дальше делать? Лучше играть хоть где-то, чем сидеть и ждать неопределённое количество времени», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.