Анатолий Бышовец: после ЧМ есть о чём подумать. Надо переосмыслить увиденное
Поделиться
Известный тренер Анатолий Бышовец признался, что скучает по футболу во время перерыва в Российской Премьер-Лиге.
«Привык к биоритму российского футбола — нормально воспринимаю зимнюю паузу. Прошедший год был уникальным — хотя бы из-за зимнего чемпионата мира. Должен сказать, что после ЧМ есть о чём подумать. Надо переосмысливать увиденное», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года. Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка.
Комментарии
- 3 января 2023
-
00:24
- 2 января 2023
-
23:54
-
23:38
-
23:31
-
23:15
-
22:30
-
22:27
-
22:03
-
21:53
-
21:47
-
21:45
-
21:35
-
21:23
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:34
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:02
-
19:54
-
19:51
-
19:32
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
18:54
-
18:45
-
18:28
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:41
-
17:26
Партнерский контент