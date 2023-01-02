Анатолий Бышовец: после ЧМ есть о чём подумать. Надо переосмыслить увиденное

Известный тренер Анатолий Бышовец признался, что скучает по футболу во время перерыва в Российской Премьер-Лиге.

«Привык к биоритму российского футбола — нормально воспринимаю зимнюю паузу. Прошедший год был уникальным — хотя бы из-за зимнего чемпионата мира. Должен сказать, что после ЧМ есть о чём подумать. Надо переосмысливать увиденное», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года. Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка.