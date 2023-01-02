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Вратарь «Байера» Андрей Лунёв может перейти в «Спартак»

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв может перейти в «Спартак»
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Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв, сейчас выступающий за «Байер», может вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщает Bild. Контракт Лунёва с немецкой командой истекает летом 2023 года.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован московский «Спартак». Ранее агент игрока Антон Смирнов сообщил, что в ближайшее время агентство может предложить российского вратаря одному из французских клубов, а также клубу из МЛС. В сезоне-2022/2023 Андрей провёл за «Байер» только одну игру.

31-летний Лунёв перешёл в немецкую команду из «Зенита» в июле 2021 года на правах свободного агента. За леверкузенский «Байер» голкипер провёл три матча, в которых пропустил четыре мяча, ни разу не сыграв «на ноль».

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