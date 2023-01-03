Журналист: Ванда сказала, что Де Пауль писал девушке, с которой ей изменил Икарди
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Аргентинский журналист Анхель де Брито рассказал о диалоге с Вандой Нарой, бывшей женой аргентинского футболиста Мауро Икарди, который сейчас играет за «Галатасарай».
«Многие женатые футболисты общаются с другими знаменитыми женщинами. Ванда рассказала мне, что Родриго Де Пауль писал много кому. В какой-то момент она заявила мне, что он писал Чине Суарес», – цитирует де Брито Toda Pasion.
Ранее Ванда обвинила своего супруга в измене с Чиной Суарес. До этого сообщалось, что бывший агент и супруга аргентинского форварда Ванда Нара объявила, что теперь они окончательно разошлись, вследствие чего запускается бракоразводный процесс. Нара может получить от Мауро более € 90 млн, включая недвижимость и предметы роскоши.
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