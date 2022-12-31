TMW: «Аль-Насср» заинтересован в подписании Икарди. Аргентинец не против перехода

Нападающий «ПСЖ», выступающий на правах аренды за турецкий «Галатасарай», Мауро Икарди может перейти в «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает TMW Radio.

По информации источника, саудовский клуб намерен продолжать усиливать состав за счёт подписания известных футболистов, проявивших себя в Европе. Представители «Аль-Нассра» уже начали переговоры с окружением Икарди, и игрок положительно относится к возможному переезду в Саудовскую Аравию.

Также в Икарди заинтересован аргентинский «Ньюэллс Олд Бойс», но «Аль-Насср» способен предложить 29-летнему нападающему более выгодный контракт.

В шести матчах турецкой Суперлиги текущего сезона Икарди забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

Ранее «Аль-Насср» объявил о подписании контракта с нападающим Криштиану Роналду. По слухам, клуб заинтересован в защитнике Серхио Рамосе («ПСЖ») и полузащитнике Серхио Бускетсе («Барселона»).

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