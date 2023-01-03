Ван Дейк объяснил стычку с Паредесом в четвертьфинале ЧМ-2022

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал о стычке с полузащитником национальной команды Аргентины Леандро Паредесом в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Это был жаркий момент. Мы все люди, такие вещи случаются. Это подпитывает меня в любом виде, потому что я хочу добиться успеха с Нидерландами. Я чувствую, что у нас есть фантастическая команда и новая эра с Рональдом Куманом, и приходят молодые игроки. Надеюсь, летом мы сможем добиться успеха в Лиге наций. Это будет хороший шаг, и это то, что я действительно хочу выиграть, несмотря на то что это конец сезона, когда вы, вероятно, полностью измотаны», — приводит слова ван Дейка Goal.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Нидерландов уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти. Аргентинцы в итоге стали победителями турнира, обыграв в финале сборную Франции.