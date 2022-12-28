Месси — будущий президент Аргентины? В стране провели странный опрос

Аргентина до сих пор в экстазе от случившегося в Катаре. А символ праздника всё тот же – Лионель Месси. Вместо очередного признания его гением и лучшим игроком вселенной Giacobbe y Asociados устроили опрос: проголосовали бы жители страны за футболиста, выдвинь он свою кандидатуру на пост президента страны.

Удивительно, но оказалось, что в Аргентине немало серьёзных и политически грамотных людей. И даже Кубок мира не повод забывать, что футболисты и президенты должны идти разными дорогами. Только 43,7 процента опрошенных заявили, что выбрали бы Месси вместо нынешнего лидера Альберто Фернандеса. 37,8 процента не стали бы менять действующего главу государства на Лионеля. И 17,5% предпочли воздержаться от выбора. Всего в опросе поучаствовали 2500 человек разных возрастов. Согласно данным источника, футболист вызывает у жителей два чувства – «радость» и «восхищение».

При этом опрашиваемые с удовлетворением отмечали, что оценили жест аргентинской команды и конкретно Месси – а именно не притягивать политику к празднованию победы. Сборная получила приглашение в президентский дворец сразу после прилёта в Буэнос-Айрес. Однако Федерация футбола Аргентины ответила отказом, так как посчитала, что политики всего лишь хотят извлечь выгоду из происходящего. 8 из 10 респондентов позитивно оценили это решение.

Празднования в Буэнос-Айресе в честь победы Аргентины на ЧМ-2022 Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Другой интересный факт – вопрос участникам о политическом ориентире в сборной Аргентины. И здесь Месси уже не в лидерах. Большинство за Анхеля Ди Марию – у него 97,4 процента голосов, дальше идёт Месси (96,7%), потом – главный тренер Лионель Скалони (96%). Ниже в списке расположились Хуан Альварес (95,8%), Эмилиано Мартинес (92,4%) и Родриго Де Пауль (85,1%).



Интересно, что Месси предпочитает не лезть в политику и почти не комментирует какие-либо акции и тем более конкретных людей. Однако на ЧМ в Катаре за одно действие ему пришлось оправдываться. Помните видео, где футболист топтался на футболке сборной Мексики? Сразу после этого он объяснил своё поведение.



«Произошло недоразумение. Любой, кто знает меня, понимает, что я не мог отнестись неуважительно к сопернику. Это раздевалка, вещи после матча. Мне не за что приносить извинения, ибо я не проявляю неуважения к мексиканскому народу или к их футболке», – сказал он.

При этом политики в Аргентине всё равно используют образ Месси. Недавно Лео объявили почётным гражданином города Фунес, где он строит дом для своей семьи. Пришлось записать видеообращение с благодарностью. Мэр города с удовольствием опубликовал его в своих соцсетях. Но этим политическая жизнь футболиста в Аргентине пока ограничивается.