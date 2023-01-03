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Игрок «Валенсии» Нико Гонсалес пропустит три месяца из-за перелома кости стопы

Игрок «Валенсии» Нико Гонсалес пропустит три месяца из-за перелома кости стопы
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Полузащитник «Валенсии» Нико Гонсалес пропустит три месяца из-за перелома кости стопы.

Согласно медицинскому заключению, у полузащитника диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы. Игрок перенесёт операцию и пропустит минимум три месяца, сообщает AS.

Игрок, арендованный у «Барселоны», получил травму в матче с «Вильярреалом» (1:2). Гонсалес был заменен на 79-й минуте и покидал стадион на костылях.

«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в своём активе 37 очков. «Реал» идёт первым, набрав 38 очков. У каталонского клуба игра в запасе.

«Валенсия» располагается на 10-м месте в чемпионате Испании, в активе испанского клуба пять побед и 19 очков.

Нико забил один гол в 13 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

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