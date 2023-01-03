Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» может купить вингера «Сантоса» Боржеса

«Милан» может купить вингера «Сантоса» Боржеса
Комментарии

«Милан» может купить правого вингера «Сантоса». Итальянский клуб интересуется 18-летним Анжело Боржесом, сообщает Calciomercato. Мнения клубов о стоимости игрока расходятся.

Бразильцы хотят получить за трансфер 20 миллионов евро и различные бонусы. Итальянцы готовы предложить около 15 миллионов.

Интерес к Боржесу также проявляют «Ньюкасл» и другие клубы из АПЛ.

В 2022 году вингер провел 23 матча за «Сантос» в рамках чемпионата Бразилии, забив 1 гол и сделав 5 ассистов.

«Милан» занимает вторую позицию в Серии А, отставание от «Наполи» составляет восемь очков.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Английский клуб набрал 34 очка в 17 встречах, из которых выиграл в девяти. Следующий матч «сорокам» предстоит провести с «Арсеналом» на выезде.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов

Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Некоторые прошли совсем незаметно! Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Некоторые прошли совсем незаметно!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023