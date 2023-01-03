«Милан» может купить вингера «Сантоса» Боржеса

«Милан» может купить правого вингера «Сантоса». Итальянский клуб интересуется 18-летним Анжело Боржесом, сообщает Calciomercato. Мнения клубов о стоимости игрока расходятся.



Бразильцы хотят получить за трансфер 20 миллионов евро и различные бонусы. Итальянцы готовы предложить около 15 миллионов.



Интерес к Боржесу также проявляют «Ньюкасл» и другие клубы из АПЛ.



В 2022 году вингер провел 23 матча за «Сантос» в рамках чемпионата Бразилии, забив 1 гол и сделав 5 ассистов.



«Милан» занимает вторую позицию в Серии А, отставание от «Наполи» составляет восемь очков.



«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Английский клуб набрал 34 очка в 17 встречах, из которых выиграл в девяти. Следующий матч «сорокам» предстоит провести с «Арсеналом» на выезде.

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