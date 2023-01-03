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Джейми Каррагер: ощущение, будто «Челси» борется за каждого футболиста в мире

Джейми Каррагер: ощущение, будто «Челси» борется за каждого футболиста в мире
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнениями о трансферной политике «Челси».

«Челси» может стать самой оживлённой командой зимнего трансферного окна. Каждый раз, когда беру в руки газету, они кого-то подписывают. Ощущение, будто «Челси» борется за каждого футболиста в мире.

По-моему, это возвращает меня к тому моменту, когда Роман Абрамович пришёл в АПЛ. Подумал, что когда он покинет клуб, это может быть концом. Но, кажется, это не так, особенно с новым руководством «Челси».

Похоже, они пытаются выбросить деньги, чтобы попытаться пригласить в клуб лучших игроков, к чему Челси привык за последние 10-15 лет», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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Источник: Н'Голо Канте близок к продлению контракта с «Челси»
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