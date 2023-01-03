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«Марсель» хочет арендовать Малиновского с обязтельным правом выкупа

«Марсель» хочет арендовать Малиновского с обязтельным правом выкупа
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Французский «Марсель» заинтересован в приобретении полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, речь идёт об аренде до конца сезона с обязательным правом выкупа. На данный момент у «Марселя» отсутствует финансовая возможность оформить полноценный трансфер футболиста.

Ранее сообщалось о том, что претендентом на подписание Малиновского являются английские «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Напомним, Малиновский стал игроком «Аталанты» летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Малиновского в € 18 млн.

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