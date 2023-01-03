Мартин Эдегор: «Арсенал» счастлив быть на первом месте

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал лидерство клуба в английском чемпионате.

«Мы концентрируемся на каждой игре и становимся лучше. Конечно, мы рады быть на первом месте. Наша работа состоит в том, чтобы продолжать бороться, прогрессировать и быть уверенными, что мы будем конкурентоспособны до конца.



То, что мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошедшего сезона, стало для нас большим разочарованием. Перед нынешним сезоном мы говорили, что хотим вернуться сильнее и лучше. Думаю, мы стали лучше во многих областях – с мячом, без мяча, перед чужими воротами, перед своими воротами», — приводит слова Эдегора Goal.com.

Напомним, «Арсенал» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, проведя 16 матчей.

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