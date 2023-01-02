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«Арсенал» — «Ньюкасл»: дата матча АПЛ, во сколько начало, кто фаворит, на кого ставить

«Арсенал» — «Ньюкасл»: дата матча АПЛ, во сколько начало, кто фаворит, на кого ставить
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3 января в матче АПЛ сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл». Начало встречи — в 22:45 мск. На территории России эту игру не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом команду Микеля Артеты. Поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.83. Шансы гостей оценили коэффициентом 4.50, а ничья идёт за 3.90.

По мнению аналитиков, матч «Арсенал» — «Ньюкасл» будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить с коэффициентом 1.81, а ТМ 2.5 идёт за 2.06. На то, что обе команды смогут забить, эксперты предложили коэффициент 1.77, а обратный исход идёт за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 9.31.

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