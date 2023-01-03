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Кавазашвили: ничего плохого не будет, если назовём один из стадионов в России в честь Пеле

Кавазашвили: ничего плохого не будет, если назовём один из стадионов в России в честь Пеле
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Известный советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что организация попросит каждую страну переименовать один стадион в честь легендарного бразильского футболиста Пеле.

«С большой радостью отношусь к такой инициативе Инфантино. У нас есть стадион имени нашего великого Льва Ивановича Яшина. Ничего не будет плохого, если мы поддержим замечательное предложение президента ФИФА и назовём именем Пеле один из наших стадионов. Такое будет только на пользу отечественному футболу, потому что великих забывать нельзя», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Он боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки.

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