Кавазашвили: ничего плохого не будет, если назовём один из стадионов в России в честь Пеле

Известный советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что организация попросит каждую страну переименовать один стадион в честь легендарного бразильского футболиста Пеле.



«С большой радостью отношусь к такой инициативе Инфантино. У нас есть стадион имени нашего великого Льва Ивановича Яшина. Ничего не будет плохого, если мы поддержим замечательное предложение президента ФИФА и назовём именем Пеле один из наших стадионов. Такое будет только на пользу отечественному футболу, потому что великих забывать нельзя», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Он боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки.