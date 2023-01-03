«Спокойной жизни «Зениту» не будет». Червиченко — о второй части сезона РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему сохранения интриги в весенней части сезона в Российской Премьер-Лиги.

«Интрига всегда есть. Может, она ещё не подкреплена, однако даёт основания для интриги тем, что есть какие-то телодвижения в «Зените» — непонятное бурление с бразильцами. «Зенит» без бразильцев при нынешнем «Спартаке» и других преследователях будет не таким сильным.



На мой взгляд, в этом году очень заметна роль бразильской части «Зенита», при этом не так хороши российские зенитовцы. От второй части сезона ожидаю борьбы с «Зенитом» от «Спартака», ЦСКА, «Ростова», «Динамо». Спокойной жизни «Зениту» не будет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

До зимней паузы в чемпионате России команды провели 17 матчей. В этих встречах «Зенит» набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице первое место. На второй строчке расположился «Спартак» (36), замыкает тройку — «Ростов» (35).