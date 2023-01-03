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В «Роме» отреагировали на возможное назначение Моуринью тренером сборной Португалии

В «Роме» отреагировали на возможное назначение Моуринью тренером сборной Португалии
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Директор «Ромы» Тьяго Пинту прокомментировал информацию, согласно которой наставник «волков» Жозе Моуринью рассматривается на аналогичную должность в сборной Португалии.

«Моуринью постоянно связывают с работой в сборной Португалии, это не в первый раз. Конечно, мы ожидаем, что Жозе останется на своей должности в «Роме», — приводит слова Пинту La Gazzetta dello Sport.

Сборная Португалии на чемпионате мира в Катаре дошла до четвертьфинала, где проиграла Марокко (0:1). После этого свой пост покинул Фернанду Сантуш. 59-летний Моуринью назывался главным фаворитом на его замену, однако в дальнейшем появлялась информация, что специалист отказался от того, чтобы занять эту должность. Он тренирует «Рому» с июля 2021 года и привёл команду к победе в Лиге Конференций.

Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок. Видеоролик:

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