Непомнящий: «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», но точно не в этом году

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал, что он думает о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
«Спартак» во все времена был командой настроения. Даже обладая великолепным составом, они могли терять очки с записными аутсайдерами и наоборот. Если они будут сохранять то, что демонстрировали в конце года, вполне вероятно, что они смогут составить конкуренцию «Зениту». Но точно не в этом году.
Конкурентов для «Зенита» сейчас просто нет, им нет равных. У всех есть какие-то проблемы с комплектованием состава, а у «Зенита» вообще никаких проблем нет. Поэтому борьбы за чемпионство не будет. За второе-четвёртое место же предстоит серьёзная борьба. Представляю, как команды будут биться за попадание в стыковые матчи. Почти понятно, кто стоит на вылет. Но всё равно будет очень интересно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 3 января 2023
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