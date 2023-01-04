Пеле похоронили на кладбище, которое он сам выбрал 19 лет назад, сообщает «РИА Новости Спорт».



Кортеж с телом трёхкратного чемпиона мира по футболу несколько часов ехал по улицам Сантуса после прощания на стадионе, которое длилось 24 часа.



Пеле сам купил место на кладбище. Свой выбор он объяснил тем, что это место ему показалось не похожим на кладбище, оно передавало ощущение душевного мира и спокойствия. Построил это кладбище аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле. В этом месте похоронены близкие и друзья футболиста.



Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.



Позже появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался 29 декабря.

Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле: