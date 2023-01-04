«Ньюкасл» не проигрывает уже 15 встреч: такого не было с командой с 1995 года
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Вчера, 3 января, состоялся поединок 19-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Команды встречались на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Это был уже пятнадцатый поединок кряду для «сорок» с учётом всех соревнований, в котором команда Эдди Хау не проиграли. За этот отрезок ей удалось выиграть девять матчей, а шесть из них – закончились вничью (в том числе, и встреча с «Арсеналом»). Столь продолжительной серии без поражений с «Ньюкаслом» не случалось с декабря 1995 года.
В 20-м туре английского чемпионата «сороки» в родных стенах примут «Фулхэм». Игра пройдёт 15 января и начнётся в 17:00 мск.
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