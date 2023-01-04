Канчельскис признался, что на улицах Ливерпуля его узнают чаще, чем в Манчестере

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис рассказал, что в Ливерпуле он чаще, чем в Манчестере, сталкивается с тем, что его узнают на улицах. Россиянин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, после чего перешёл в «Эвертон», за который играл до 1997 года.
«В Англии на улицах узнают довольно часто. Особенно в Ливерпуле, где я играл за «Эвертон», но и в Манчестере тоже бывает. «Манчестер Юнайтед» всё таки та команда, за которую болеет много приезжих, у них много фанатов из Гонконга, Китая, Норвегии, Дании, а вот за «Манчестер Сити» болеет больше коренных горожан.
Так и за «Эвертон» болеет больше местных, в то время как за «Ливерпуль» — много туристов, которые прилетают на матчи, смотрят и улетают к себе домой. Местные всегда больше любят своих футболистов и больше помнят о них», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
Канчельскис объявил о завершении своей игровой карьеры в феврале 2007 года. На тот момент Андрею было 38 лет.
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