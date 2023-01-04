Канчельскис: меня бы зарезали в случае прямого перехода из «МЮ» в «Ман Сити»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис рассказал, как фанаты «красных дьяволов» восприняли его переход в стан прямого конкурента. Российский экс-футболист подчеркнул, что ситуация была не настолько критичной, насколько могла бы быть в случае прямого перехода из одного манкунианского клуба в другой.

«Эта аренда была просьбой главного тренера «Ман Сити» Джо Ройла, с которым я работал в «Эвертоне». Конечно, мне припоминали — мы же играли дерби с «МЮ». Но тут надо понимать, что этот переход был не такой значимый, как если бы я перешёл прямо из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити». В таком случае меня бы зарезали. А я до этого ушёл в «Эвертон», потом была «Фиорентина», «Глазго». Да, фанаты на «Олд Траффорд» кричали на меня, свистели, но для них это было не так больно, как в случае с прямым переходом из одного клуба в другой. Это как перейти из «Милана» в «Интер», а если из «Глазго» в «Селтик», то ты вообще становишься кровным врагом», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, за «Манчестер Юнайтед» Канчельскис выступал с 1991 по 1995 год. В «Манчестер Сити» он перешёл на правах аренды из шотландского «Рейнджерс» в 2001 году.