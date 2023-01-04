Канчельскис признал, что решение не возвращаться в сборную России на ЧМ-1994 было ошибкой

Известный экс-футболист Андрей Канчельскис признал, что его решение не возвращаться в сборную России после «письма четырнадцати» было ошибочным. Напомним, в конце 1993 года игроки сборной России написали коллективное письмо с требованием сменить тренера, повысить материальное вознаграждение и улучшить обеспечение команды. Письмо подписали 14 футболистов, среди которых был и Канчельскис. Позже ряд игроков отозвали свою подпись и поехали со сборной на ЧМ-1994, но Андрей Канчельскис остался при своей позиции и пропустил мундиаль.
«Уговаривал ли меня тренер Садырин отозвать подпись от «письма четырнадцати»? Было такое, они приезжали на симпозиум в Манчестер, там был и Вячеслав Колосков, и Павел Садырин. Но меня так воспитали родители, что надо отвечать за свои слова и поступки. По сей день у меня нет договорённости с агентом в письменной форме, всё держится на рукопожатии и данном друг другу слове. Если мы пожали руки — я не имею права тебя обмануть.
Тогда было бы неправильно, если бы я вернулся в сборную, хотя подписи моей там и не было, только обещание ребятам. Конечно, у нас был долгий разговор с Колосковым и Садыриным в гостинице, но получилось то, что получилось. Сейчас могу сказать, что это решение было неправильным. Конфуций говорил: «Ничего страшного, если ты один раз в жизни поменяешь своё мнение». Вот тогда надо было поменять. Но время не вернуть, надо жить завтрашним днём», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
- 4 января 2023
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