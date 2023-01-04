Агуэро: Месси разозлился и сказал прекратить пить на праздновании победы Аргентины на ЧМ
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что аргентинский форвард Лионель Месси разозлился на него во время празднования победы национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Я много пил, но не ел. Мы стали чемпионами мира. Если бы со мной что-то случилось, пусть это произошло бы там. Лео разозлился и сказал мне прекратить. Но как я мог остановиться? Мы чемпионы мира, мы так счастливы», — приводит слова Агуэро TyC Sports со ссылкой на Twitch.
Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины встречалась с национальной командой Франции. Игра завершилась победой аргентинцев (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины.
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