Агуэро: Месси разозлился и сказал прекратить пить на праздновании победы Аргентины на ЧМ

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что аргентинский форвард Лионель Месси разозлился на него во время празднования победы национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре.



«Я много пил, но не ел. Мы стали чемпионами мира. Если бы со мной что-то случилось, пусть это произошло бы там. Лео разозлился и сказал мне прекратить. Но как я мог остановиться? Мы чемпионы мира, мы так счастливы», — приводит слова Агуэро TyC Sports со ссылкой на Twitch.



Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины встречалась с национальной командой Франции. Игра завершилась победой аргентинцев (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для сборной Аргентины.