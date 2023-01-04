«Маккаби» назвал имя нового тренера, назначенного на смену ушедшему в «Краснодар» Ивичу

Официальный сайт «Маккаби» из Тель-Авива сообщил о назначении Айтора Каранки на должность главного тренера клуба. Он заменил на этом посту Владимира Ивича, ранее возглавившего «Краснодар».
«Я взволнован и горжусь тем, что нахожусь здесь и являюсь частью клуба с такой богатой историей и традициями. Я благодарен Митчу (Голдхар, владелец «Маккаби». — Прим. «Чемпионата») за то, что он доверил команду мне и моим помощникам. С первого разговора я понял, насколько амбициозен клуб и какого уровня от него ожидают. Я сделаю всё, чтобы помочь развитию команды, чтобы «Маккаби» двигался вперёд и болельщики гордились нами. Мы уже начали нашу работу и с первого момента будем сосредоточены на реализации амбиций», — сказал Каранка.
Ранее испанец работал в национальной сборной U16, помощником Жозе Моуринью в «Реале», а затем в качестве главного тренера — в «Мидлсбро», «Ноттингем Форест», «Бирмингем Сити» и «Гранаде».
- 4 января 2023
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