Каррера: у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита». Больше всех в России
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что болельщиков красно-белых больше, чем фанатов санкт-петербургского «Зенита» и других команд Российской Премьер-Лиги.
«Мне кажется, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита». Их в принципе в России больше всех», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Итальянский специалист работал в московской команде с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» завоевал первое за 16 лет чемпионство, одержав победу в РПЛ в сезоне-2016/2017. Также Каррера привёл красно-белых к победе в Суперкубке России в сезоне-2017/2018. После увольнения итальянского тренера «Спартак» ни разу не становился чемпионом РПЛ. «Зенит» выиграл четыре титула подряд с 2019 по 2022 год.
Комментарии
- 4 января 2023
-
17:50
-
17:42
-
17:35
-
17:26
-
17:23
-
17:15
-
17:00
-
16:48
-
16:31
-
16:31
-
16:18
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:47
-
15:29
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:31
-
14:30
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:34
-
13:27
-
13:16
-
13:12
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:44
-
12:16
-
12:01
-
12:00
Партнерский контент