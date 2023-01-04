Каррера: у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита». Больше всех в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что болельщиков красно-белых больше, чем фанатов санкт-петербургского «Зенита» и других команд Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита». Их в принципе в России больше всех», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Итальянский специалист работал в московской команде с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» завоевал первое за 16 лет чемпионство, одержав победу в РПЛ в сезоне-2016/2017. Также Каррера привёл красно-белых к победе в Суперкубке России в сезоне-2017/2018. После увольнения итальянского тренера «Спартак» ни разу не становился чемпионом РПЛ. «Зенит» выиграл четыре титула подряд с 2019 по 2022 год.