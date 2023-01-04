Бышовец: «Локомотиву» будет сложно во второй части РПЛ. Перемены не способствуют единству

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о ситуации «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Локомотиву» будет сложно во второй части РПЛ. Перемены не способствуют единству. Переход от одного тренера к другому — от одних требований к другим — всё это непросто. Для желаемого результата необходимо время», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42). В следующем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ростовом».

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