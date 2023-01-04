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Агент Фернандеса: Марио — сильнейший защитник в РПЛ за последние 10 лет

Агент Фернандеса: Марио — сильнейший защитник в РПЛ за последние 10 лет
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Жорже Машаду, агент бразильского защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сравнил своего клиента с другими игроками обороны Российской Премьер-Лиги, выступавшими в чемпионате России на протяжении последних 10 лет.

«За последние 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио Фернандес», — приводит слова представителя Фернандеса «РБ Спорт».

Фернандес стал игроком ЦСКА в 2012 году, перейдя из бразильского «Гремио». За армейский клуб бразилец, имеющий также российский паспорт, сыграл 329 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 11 забитых мячей и 47 голевых передач. В составе ЦСКА Фернандес стал трёхкратным чемпионом (2013, 2014 и 2016), двукратным обладателем Суперкубка (2014/2015 и 2019/2019) России, а также один раз побеждал в Кубке страны (2013).

Сезон-2022/2023 32-летний защитник проведёт в аренде в бразильском «Интернасьонале».

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