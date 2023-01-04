Sport: «ПСЖ» готов продать Неймара летом за € 100 млн. Месси и Мбаппе в приоритете

Французский «ПСЖ» готов расстаться с бразильским нападающим команды Неймаром в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает испанское издание Sport.

По информации источника, руководство «ПСЖ» настроено расстаться с Неймаром, чтобы избавиться от его контракта и скорректировать свою платёжную ведомость. Также в парижском клубе хотят строить свой спортивный проект на нападающих Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.

Также сообщается, что «ПСЖ» будет готов расстаться с 30-летним бразильцем за € 100 млн. Прошлым летом парижане также пытались продать Неймара, но потенциальных покупателей мог оттолкнуть ценник в € 150 млн, из-за чего французский клуб не получил предложений.

Неймар перешёл в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны» за € 222 млн. Его трансфер является самым дорогим в истории футбола. Всего за парижский клуб футболист сыграл 165 матчей, в которых забил 115 голов и отдал 73 голевые передачи.

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