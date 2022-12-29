«Нелепая выходка!» Неужели Неймар специально нарвался на удаление?

«ПСЖ» с трудом возвращается в победный режим после рестарта чемпионата Франции. В первом же матче возникли проблемы. Чемпион на своём поле принимал аутсайдера «Страсбург», у которого только одна победа в 16 турах. Но до конца основного времени счёт был 1:1. Потом парижане заработали пенальти, а Килиан Мбаппе его реализовал. Три очка и укрепление лидерства в чемпионате.

Но главное событие игры – не результат и даже не гол Мбаппе. Героем вечера стал Неймар. И с очень некрасивой стороны.

Неймар заработал удаление за минуту. Как так вышло?

Начиналось всё неплохо. Неймар не брал паузу после неудачного для Бразилии чемпионата мира. И был готов сыграть в первом же матче. Вышел в старте и на 14-й минуте оформил ассист на Маркиньоса. После классической подачи соотечественника со штрафного защитник открыл счёт.



Но во втором тайме начался кошмар. На 51-й минуте Маркиньос забил уже в свои ворота, а через 10 минут Неймар потерял голову. Сначала игрок отмахнулся в центре поля от Томассона и словил жёлтую. А уже в следующей атаке картинно свалился в штрафной соперника, когда его никто не касался. Судья сразу указал на симуляцию, а видеоассистенты подтвердили. Всё было слишком очевидно – вторая жёлтая карточка. Неймар оставил команду в меньшинстве, и хорошо ещё, что «ПСЖ» спасся благодаря пенальти в добавленное время.

Неймар Фото: youtube.com

«Неймар был в слезах после того, как Бразилия вылетела с чемпионата мира, – отметил комментатор BT Sport Джонатан Пирс. – Сейчас его катастрофа продолжается. Удалён в пятый раз в карьере за «ПСЖ».



Интересно, что с 2017 года, когда Неймар переехал во Францию, никто в чемпионате не удалялся чаще него. Четыре раза он покидал поле через две жёлтые карточки, один раз – прямая красная. В соцсетях уже запустили теории, почему он сделал это именно сейчас. Самая популярная версия – следующий матч у «ПСЖ» 1 января. Этот день футболист точно хочет провести иначе.

В соцсетях накинулись на Неймара после удаления. Ему предлагают сменить вид спорта

Естественно, действие Неймара взбесили фанатов. Пока Месси продолжает праздновать завоевание Кубка мира (он пропустит и следующую игру с «Лансом»), на Неймара и Мбаппе рассчитывают особенно. Но если француз хотя бы забил гол, то бразилец точно разочаровал.



Один из фанатов написал: «К сожалению, несмотря на всё хорошее, что делает Неймар, он всегда будет подводить нас такими действиями. Он смотрит на судью и не может поверить, что это не пенальти, несмотря на вопиющую симуляцию».

Второй добавил: «О боже, Неймар, его симуляция настолько очевидна! Заслуженное удаление. Он так хорош, но почему-то постоянно делает эти вещи».

Ещё один комментарий: «Нелепая выходка от Неймара! Такие пенальти никто не поставит. Слишком явная симуляция. Если ты собрался нырять, делай это правильно. Полная глупость от футболиста».

«Единственное, что могло ударить Неймара в том эпизоде – это призрак», – дошло и до злорадствования.



«Нырки Неймара? Думаю, что он мог бы стать профессиональным дайвером на следующих Олимпийских играх», – последнее из злобных сообщений.



Возвращение игрока с ЧМ пока явно не задалось. Шанс исправиться будет после Нового года.