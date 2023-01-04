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Булыкин: Миранчуку нужно играть в том же духе. Надеюсь, у россиян в Европе всё получится

Булыкин: Миранчуку нужно играть в том же духе. Надеюсь, у россиян в Европе всё получится
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Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил футбольный талант полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Хорошее начало нового года для Алексея. Когда забиваешь в первом же матче — это воодушевляет и придаёт уверенности. Тренер и партнёры по команде начинают доверять — это здорово. Но нужно играть в том же духе.

Всегда надеюсь, что у россиян в Европе всё получится. Самое главное — не останавливаться и не опускать руки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Миранчук отличился на 64-й минуте игры 16-го тура Серии А с «Вероной». Отметим, что он появился на поле в качестве игрока основного состава. В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл девять матчей, забив три гола и отдав одну голевую передачу.

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