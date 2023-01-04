Нигматуллин — о Миранчуке: не вижу причин восторженно кричать после редких забитых мячей

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин скептически отнёсся к забитому мячу полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Вероны» (1:1).

«Классно ли начал Миранчук? Классно играет Головин. В «Монако» он является лидером своей команды, показывает достаточно стабильные результаты.



Миранчуку показывать стабильный результат мешают травмы и какие-то другие субъективно-объективные причины. Пожелаю Алексею стабильности. Не вижу причин восторженно кричать после редких забитых мячей или всплесков. С удовольствием порадуюсь за него, когда придёт стабильность — как раз из-за неё он и оказался в Италии», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.