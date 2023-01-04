Массимо Каррера: Миранчук забил потрясающий гол! Но я не удивлён — он классный футболист
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал гол российского полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Вероны» в матче 16-го тура Серии A (1:1).
«Миранчук забил потрясающий гол! Но я не удивлён — он классный футболист, обладающий качествами топ-игрока», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Миранчук отличился на 64-й минуте матча с «Вероной». Отметим, что он появился на поле в качестве игрока основного состава. В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл девять матчей, забив три гола и отдав одну голевую передачу.
«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка после 16 туров.
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