Лионель Месси признан лучшим игроком мира в 2022 году по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом мира по итогам 2022 года.

Аргентинец набрал 275 очков и намного опередил нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, который набрал 35 очков. Замкнул тройку лучших футболистов мира форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема (30 очков). В топ-5 вошли полузащитник «Реала» Лука Модрич (15) и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (5).

Напомним, на минувшем чемпионате мира в Катаре Лионель Месси в составе национальной команды Аргентины стал победителем турнира. Форвард был признан лучшим игроком мундиаля. По ходу турнира он забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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