Самые результативные игроки 2022 года. Месси и близко не подобрался к Мбаппе

Наступил 2023 год. Время подводить итоги 2022-го. Выделяем самых результативных игроков ушедшего года. В текст вошли футболисты, которые забивали или делали голевые передачи в чемпионате, национальных кубках, еврокубках и в официальных матчах за сборную.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» и сборная Франции

Статистика: 54 матча, 72 бомбардирских очка (53 гола + 19 передач).

24-летний форвард выдал фантастический год. Помимо результативных действий, он в пятый раз стал чемпионом Франции, а ещё лучшим бомбардиром ЧМ-2022 (восемь голов) и завоевал с французской сборной серебряные медали чемпионата мира. В сезоне-2022/2023 форвард «ПСЖ» уже отметился 19 мячами и пятью ассистами в 20 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роберт Левандовски, «Бавария», «Барселона» и сборная Польши

Статистика: 50 матчей, 56 бомбардирских очков (42 гола + 14 передач).

Поляк в 10-й раз стал чемпионом Германии в этом сезоне. Перебравшись в «Барселону», Левандовски наколотил уже 18 голов в 19 матчах. На ЧМ-2022 форвард отметился двумя мячами и одним ассистом. Роберт Левандовски – обладатель «Золотой бутсы» – 2022.

Роберт Левандовски Фото: Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кристофер Нкунку, «РБ Лейпциг» и сборная Франции

Статистика: 56 матчей, 56 бомбардирских очков (37 голов + 19 передач).

Кристофер Нкунку пропустил ЧМ-2022 из-за разрыва связки колена прямо перед самым стартом турнира. Интересно, сколько бы он забил на чемпионате мира, но за этот год на его счету только два ассиста в шести матчах за сборную Франции в Лиге наций. Атакующий полузащитник отличился в финале Кубка Германии и выиграл его – «РБ Лейпциг» переиграл в серии пенальти «Фрайбург». В этом сезоне Кристофер Нкунку забил 17 мячей и сделал четыре передачи в 23 встречах во всех соревнованиях.

Кристофер Нкунку Фото: Getty Images

Мехди Тареми, «Порту» и сборная Ирана

Статистика: 50 матчей, 56 бомбардирских баллов (35 голов + 21 передача).

В этом году Мехди Тареми стал чемпионом Португалии. Форвард ударно провёл прошлый сезон, а в текущем розыгрыше Лиги чемпионов оформил 5+2 по «гол+пас» в пяти матчах. На чемпионате мира в Катаре иранец отметился дублем с Англией и результативной передачей с Уэльсом. В этом сезоне у Тареми 15 мячей и восемь ассистов в 22 встречах.

Мехди Тареми Фото: Getty Images

Лионель Месси, «ПСЖ» и сборная Аргентины

Статистика: 47 матчей, 54 бомбардирских очка (25 голов + 29 передач).

Капитан сборной Аргентины стал чемпионом мира, выиграл Финалиссиму, чемпионат и Суперкубок Франции. Лионель Месси оформил 7+3 на ЧМ-2022, а в этом сезоне стал чаще забивать за «ПСЖ». У него 12 мячей и 14 ассистов в 19 матчах.

Фото: Getty Images

Гарри Кейн, «Тоттенхэм» и сборная Англии

Статистика: 59 матчей, 48 бомбардирских очков (33 гола + 15 передач).

Капитан сборной Англии отметился двумя голами и тремя ассистами на ЧМ-2022. Благодаря забитым мячам на турнире Гарри Кейн сравнялся с Уэйном Руни по количеству голов за национальную команду (53). В этом сезоне у нападающего 13 мячей в 16 матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ.

Гарри Кейн Фото: Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неймар, «ПСЖ» и сборная Бразилии

Статистика: 38 матчей, 48 бомбардирских очков (28 голов + 20 передач).

Бразилец отметился на ЧМ-2022 двумя голами и одной передачей. В 2022 году Неймар выиграл чемпионат и Суперкубок Франции и блестяще начал сезон-2022/2023. Он оформил 15+12 в 20 матчах во всех турнирах. Из-за травмы лодыжки форвард пропустил игры со Швейцарией и Камеруном на чемпионате мира.

Неймар Фото: Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Коди Гакпо, ПСВ и сборная Нидерландов

Статистика: 51 матч, 48 бомбардирских очков (26 голов + 22 передачи).

23-летний вингер – открытие ЧМ-2022. Коди Гакпо забил Сенегалу, Эквадору и Катару, но остановился со сборной Нидерландов на стадии четвертьфинала. В этом сезоне голландец разрывает местный чемпионат: у него девять мячей и 12 голевых передач в 14 матчах. В 2022 году Коди признали футболистом года в Нидерландах, футболист уже подписал контракт с «Ливерпулем».

Коди Гакпо Фото: Getty Images

Эрлинг Холанд, «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити» и сборная Норвегии

Статистика: 39 матчей, 47 бомбардирских баллов (40 голов + семь передач).

Норвежец демонстрирует зверскую статистику в «Манчестер Сити»: у него 18 голов и три передачи в 13 матчах АПЛ и пять мячей в четырёх играх Лиги чемпионов. В 2022 году Эрлинг Холанд сделал четыре хет-трика, три из которых в чемпионате Англии. За сборную Норвегии форвард отметился шестью голами и одной передачей в шести встречах Лиги наций.

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити» и сборная Бельгии

Статистика: 52 матча, 46 бомбардирских баллов (18 голов + 28 передач).

Полузащитник остался незаметен на ЧМ-2022. Де Брёйне ударно начал сезон-2022/2023: забил три гола и сделал 15 результативных передач в 20 матчах. В этом году бельгиец стал чемпионом Англии и занял третье место в списке на «Золотой мяч» по версии France Football. За сборную Кевин отметился двумя голами и одним ассистом в пяти встречах Лиги наций.