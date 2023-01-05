Шалимов высказался о назначении Ивича на пост главного тренера «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал назначение Владимира Ивича на пост главного тренера клуба.
«Я про этого Ивича вообще ничего не знаю. Выбор тренеров в «Краснодаре» основан на том, как мыслит Галицкий. Как президент решил — так и сделали. Галицкий ведь хочет стать чемпионом России. И он, видимо, считает, что из российских тренеров никто не может добиться этого с «Краснодаром». Наверное, с этим тренером они станут чемпионами. Если не получится, посмотрим, кого дальше выберет Галицкий», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Ивич, ранее работавший в «Маккаби» из Тель-Авива, подписал с «Краснодаром» контракт сроком на два года. На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.
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