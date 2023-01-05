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Шалимов высказался о назначении Ивича на пост главного тренера «Краснодара»

Шалимов высказался о назначении Ивича на пост главного тренера «Краснодара»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал назначение Владимира Ивича на пост главного тренера клуба.

«Я про этого Ивича вообще ничего не знаю. Выбор тренеров в «Краснодаре» основан на том, как мыслит Галицкий. Как президент решил — так и сделали. Галицкий ведь хочет стать чемпионом России. И он, видимо, считает, что из российских тренеров никто не может добиться этого с «Краснодаром». Наверное, с этим тренером они станут чемпионами. Если не получится, посмотрим, кого дальше выберет Галицкий», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Ивич, ранее работавший в «Маккаби» из Тель-Авива, подписал с «Краснодаром» контракт сроком на два года. На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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