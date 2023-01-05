Защитник «Барселоны» Араухо: кубковые игры не бывают лёгкими

Футболист «Барселоны» Рональд Араухо высказался о матче 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» сражалась в гостях с «Интерсити». Каталонцы лишь в овертайме сломили сопротивление клуба третьего дивизиона страны (4:3).



«Кубковые игры лёгкими не бывают, даже большим командам приходится бороться за победу. Встречи очень часто переходят в дополнительное время. Я счастлив, что мы прошли в следующую стадию, такие поединки учат многому», — сказал Араухо после матча.



Напомним, что сине-гранатовые становились обладателями выигрывала Кубок Короля 31 раз. В последний раз они выигрывали турнир в 2021 год. Это был единственный трофей, добытый голландским экс-наставником клуба Рональдом Куманом.

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