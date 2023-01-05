Эдин Джеко: мой секрет? Постоянно работать, без труда ничего не выйдет

Форвард миланского «Интера» Эдин Джеко после игры 16-го Серии А с «Наполи» (1:0) выразил мнение, что победа его команды является заслуженной, а сам он готов на протяжении длительного промежутка времени выступать на топ-уровне.
«Это была встреча за три балла, мы осознавали, что «Наполи» показывает исключительно сильный футбол, но, оставаясь компактными, мы не позволили им создать многое. Мы имели три-четыре момента. Мы заслужили победу. Мой секрет? Постоянно работать, без труда ничего не выйдет. Мне 36, однако я полон желания играть, — приводит слова Джеко fcinter1908.it.
В сезоне-2022/2023 36-летний нападающий принял участие в 22 матчах за миланцев во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
«Интер» и «Бетис» сыграли вничью в товарищеском матче. Видеоролик:
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