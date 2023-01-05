«Наполи» с Кварацхелией в гостях уступил «Интеру»

Сегодня, 5 января, завершились матчи 16-го тура итальянской Серии А, в которых «Интер» в Милане принимал лидера чемпионата, «Наполи», а «Удинезе» на своём поле играл с «Эмполи».

Большой отрыв между «Наполи» и «Интером» в чемпионате сказался на владении мячом, однако именно в созидании опаснее оказались «нерадзурри». После долгого голевого затишья именно хозяева на 56-й минуте смогли открыть счёт — отличился боснийский нападающий Эдин Джеко после передачи Федерико Димарко. «Наполи» пытался отыграться в этой встрече, но даже грузинский вингер Хвича Кварацхелия не смог помочь своей команде. «Интер» победил с минимальным счётом — 1:0.

«Удинезе» у себя дома пропустил уже в дебюте встречи — на третьей минуте отличился Томмазо Бальданци. Долгое время «Эмполи» вёл в счёте, но на 70-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря усилиям Роберто Перейры. Через девять минут гости остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку в матче получил Жан-Даниэль Акпа Акпро. Встреча завершилась голевой ничьей — 1:1.