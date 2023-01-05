Гаджиев назвал правильным и логичным решение назначить Ивича на пост рулевого «Краснодара»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара». Напомним, контракт с 45-летним сербом рассчитан на два года.
«В «Краснодаре» работают настолько компетентные люди, что спонтанных решений там не бывает. В любом случае это решение Сергея Николаевича. Он понимает, кого берёт. Прошлые решения «Краснодара» были логичными. Например, ситуация с Мусаевым не повторилась бы ни в одном российском клубе. Галицкий исходил из того, что у Мусаева есть задатки тренера и он сможет их реализовать, приобретя опыт. Назначение Ивича — это правильное и логичное решение. К тому же сербы наши друзья», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».
После 17 туров «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 25 очков.
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