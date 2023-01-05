Агент Карраскаля подтвердил интерес к игроку со стороны мадридского «Атлетико»

Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны мадридского «Атлетико» и бразильского «Коринтианса».

«Да, «Атлетико» и «Коринтианс» действительно интересуются Хорхе. Но никаких официальных предложений не поступало. Клубы просто следят за ним», — приводит слова Мартина Родригеса Sport24.

В сезоне-2022/2023 Хорхе Карраскаль провёл за ЦСКА 18 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн. В армейский клуб колумбиец перешёл из «Ривер Плейт» зимой 2022 года.



ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.